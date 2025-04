Rettungsdienst nach Unfällen in Oederan und Langenau im Einsatz

Ein 61-Jähriger wurde in Oederan schwer verletzt. Er stürzte von einer Leiter, gegen die ein Lkw geprallt war.

Oederan, Langenau.

Polizei und Rettungsdienst sind zu Unfällen in Oederan und Langenau ausgerückt. Auf einem Firmengelände an der Eppendorfer Straße in Oederan wurde am Mittwochfrüh ein 61-jähriger Mann bei einem Sturz von einer Leiter schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 7.20 Uhr ein 34-jähriger Fahrer eines Lkw rückwärts gefahren. Dabei stieß das Fahrzeug gegen die Leiter, auf der der 61-Jährige stand. Am Dienstagabend wurde ein zwölfjähriger Junge bei einem Unfall in Langenau verletzt. Laut Polizei war er gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf die Neue Hauptstraße gefahren und dabei mit einem in Richtung Himmelsfürst fahrenden VW (Fahrerin: 41) kollidiert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1000 Euro. (fp)