Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Röstcafé in der Augustusburger Altstadt schließt Ende des Jahres.
Das Röstcafé in der Augustusburger Altstadt schließt Ende des Jahres. Bild: Claudia Dohle
Das Röstcafé in der Augustusburger Altstadt schließt Ende des Jahres.
Das Röstcafé in der Augustusburger Altstadt schließt Ende des Jahres. Bild: Claudia Dohle
Flöha
Röstcafé Augustusburg: Ein Abgesang am letzten Adventswochenende
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach neun Jahren schließt Annette Schaufuß das Röstcafé in der Altstadt von Augustusburg. Was sind die Gründe und wie geht es jetzt weiter?

Das Röstcafé an der Schlossstraße in Augustusburg schließt zum Jahresende. Am vierten Adventswochenende werden Inhaberin Annette Schaufuß und ihr Team aus Familienmitgliedern und Freunden voraussichtlich zum letzten Mal regulär geöffnet haben. „Es wird Musik geben, es wird gemütlich und gesellig“, sagt Annette Schaufuß, die demnächst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
3 min.
Reisen mit 6 PS in Augustusburg: Der Galawagen ist ein Renner im neuen Kutschenmuseum
Sammlungsleiter Tonio Schulze am Galawagen des sächsischen Hofes, der von sechs Pferden gezogen wurde und ein Glanzstück im Kutschenmuseum im Schloss Augustusburg ist.
Am Sonnabend eröffnet im Schloss Augustusburg das neue Kutschenmuseum. Hier können Besucher viel über das Reisen in vergangenen Zeiten erfahren - und erleben, wie sich das angefühlt hat.
Matthias Behrend
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
15.07.2025
4 min.
Vegetarische Suppe und Leberwurst im Glas: So schmeckt es im neuen „Café Anna“ im Schloss Augustusburg
Gastronomie-Manager Andreas Knabe bietet im „Café Anna“ süße und herzhafte Speisen an.
Endlich gibt es im Renaissanceschloss wieder eine Gastronomie. Was wird da unter dem Namen der Kurfürstin Anna serviert? Die „Freie Presse“ hat mal gekostet.
Eva-Maria Hommel
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel