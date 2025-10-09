Röstcafé Augustusburg: Ein Abgesang am letzten Adventswochenende

Nach neun Jahren schließt Annette Schaufuß das Röstcafé in der Altstadt von Augustusburg. Was sind die Gründe und wie geht es jetzt weiter?

Das Röstcafé an der Schlossstraße in Augustusburg schließt zum Jahresende. Am vierten Adventswochenende werden Inhaberin Annette Schaufuß und ihr Team aus Familienmitgliedern und Freunden voraussichtlich zum letzten Mal regulär geöffnet haben. „Es wird Musik geben, es wird gemütlich und gesellig“, sagt Annette Schaufuß, die demnächst... Das Röstcafé an der Schlossstraße in Augustusburg schließt zum Jahresende. Am vierten Adventswochenende werden Inhaberin Annette Schaufuß und ihr Team aus Familienmitgliedern und Freunden voraussichtlich zum letzten Mal regulär geöffnet haben. „Es wird Musik geben, es wird gemütlich und gesellig“, sagt Annette Schaufuß, die demnächst...