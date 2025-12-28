MENÜ
Robert Wetzel vom SV Niederwiesa (l.) und Moritz Eidam beim Weihnachtsschachturnier Oederan.
Robert Wetzel vom SV Niederwiesa (l.) und Moritz Eidam beim Weihnachtsschachturnier Oederan. Bild: Knut Berger
Flöha
Schachturnier mit Rekord in Oederan: Springer, Dame, König, Spaß
Von Knut Berger
Bei der 75. Auflage des Oederaner Schachturniers verzeichneten die Gastgeber einen Teilnehmerrekord. In diesem Jahr waren auch mehr Nachwuchsspieler dabei.

Beim Blick in die Statistik konnte sich Mathias Möbius freuen. Am 75. Weihnachtsschachturnier der TSG Oederan nahmen insgesamt 44 Spielerinnen und Spieler teil. Soviel waren es in der Historie der Veranstaltung noch nie. Er stellte zudem fest, dass 12 Frauen und viele junge Aktive dabei waren. Allerdings betonte der Cheforganisator, dass es nicht...
