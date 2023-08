Schlösser- und Burgenfahrt in Augustusburg: Das ist die Strecke durchs Erzgebirge

Zum 15. Mal kommen am Samstag auf dem Schloss Fahrer historischer Motorräder zusammen, die vor 1940 gebaut wurden. Die gemeinsame Tour steht aber auch im Zeichen eines weiteren runden Geburtstags.

Oldtimer-Fans kommen an diesem Wochenende in Augustusburg wieder auf ihre Kosten. Schließlich ist das dortige Schloss an beiden Tagen Start und Ziel der Schlösser- und Burgenfahrt, die jeweils mehr als 150 Teilnehmer anlockt. Am Sonntag werden gegen 10 Uhr auch historische Autos auf eine gemeinsame Runde aufbrechen, darunter beispielsweise ein...