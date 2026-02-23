MENÜ
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule. Bild: Friso Gentsch/dpa/Archiv
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule. Bild: Friso Gentsch/dpa/Archiv
Flöha
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Redakteur
Von Jan Leißner
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.

Lynelle Ullmann aus Langenleuba-Oberhain hat das Abi längst in der Tasche. Als sie das Reifezeugnis im vorigen Jahr mit Bestnote 1,0 erhielt, begründete sie die Entscheidung für das Gymnasium in Rochlitz so: Nach der vierten Klasse sei vor allem der gute Ruf der Schule entscheidend gewesen.
