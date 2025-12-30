Schwerer Crash auf winterlicher Straße zwischen Erdmannsdorf und Chemnitz

Ein Unfall bei Augustusburg führte kurz vor Silvester zu einer Straßensperrung und einem großen Einsatz von Rettungskräften.

Auf der Staatsstraße 236 zwischen Erdmannsdorf und Chemnitz hat sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Angaben zufolge stießen zwei Fahrzeuge auf winterglatter Fahrbahn frontal zusammen. Ein Pkw wurde in den angrenzenden Graben gestoßen. Laut ersten Informationen wurden Personen verletzt. Zur Art und... Auf der Staatsstraße 236 zwischen Erdmannsdorf und Chemnitz hat sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Angaben zufolge stießen zwei Fahrzeuge auf winterglatter Fahrbahn frontal zusammen. Ein Pkw wurde in den angrenzenden Graben gestoßen. Laut ersten Informationen wurden Personen verletzt. Zur Art und...