Seit 45 Jahren steht dieser DJ im Erzgebirge am Mischpult: Andreas Wolf legt als „Der alte Wolfi" auf

Flöha
Er legt Musik der 80er- und 90er-Jahre auf - oft während seine Frau in der Badewanne entspannt. Andreas Wolf steht auch beim Augustusburger Winterzauber auf der Waldbühne am Mischpult.
Freitags hat sich im Hause Wolf in Grünberg seit vielen Jahren eine feste Routine eingeschlichen. Dann ist Musikstunde für Andreas Wolf, der sich in seinem Keller an Mischpult, CD-Player und Plattenspieler stellt. „Das gefällt mir“, sagt der Hobby-DJ.
