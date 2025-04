Sie fuhr freiwillig mit nach Auschwitz: Holocaust-Überlebende Lydia spricht mit Oberschülern in Oederan

Sie ist eine der letzten Zeitzeuginnen der Shoah überhaupt: Lydia Tischler überlebte Theresienstadt und Auschwitz und musste in Oederan Zwangsarbeit leisten. Jetzt hat sie die Stadt wieder besucht.

Für manche Dinge gibt es keine Worte. Und so wird es vielleicht eine Geste sein, die den Schülerinnen und Schülern der Oberschule Oederan am deutlichsten in Erinnerung bleibt. Lydia Tischler hat die Geste imitiert - so, wie sie sie vor gut 80 Jahren beobachtet hat, als sie in Auschwitz vor dem Lagerarzt Josef Mengele stand. „Wenn er mit der...