Silbermann-Orgel erklingt zur Mittagszeit

Tim Preußker gastiert in der Oederaner Stadtkirche

Zu einem besonderen Angebot zu einer eher ungewöhnlichen Zeit werden Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber an diesem Donnerstag, 24. August, in die Stadtkirche von Oederan eingeladen. Wie die Kirchgemeinde Oederan dazu mitgeteilt hat, wird an diesem Tag zur Mittagszeit um 12 Uhr auf der Silbermann-Orgel gespielt. Eingeladen sind Gäste aller...