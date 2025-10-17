Soviel Erzgebirge steckt im neuen Freiberg-Kalender: Der Lions Club Freiberg startet seine Adventskalender-Aktion

Der Lions Club Freiberg bringt erneut 5000 Adventskalender heraus. Unterstützt wird die Aktion erneut vom Wendt & Kühn aus Grünhainichen. Wann gibt es die Kalender im „Freie Presse“-Ticketshop?

Seit 2014 gehört er fest zur Vorweihnachtszeit: der Adventskalender des Lions Club Freiberg. Auch in diesem Jahr bringen die Lions 5000 Exemplare heraus – und wer einen haben möchte, sollte sich beeilen. In den Vorjahren war der Kalender innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft.