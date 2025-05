Spinnenmobile nehmen die Augustusburg in Besitz

Eine imposante Flotte kraftstofffressender Dreiradkutschen erklomm am Freitag den Schellenberg. Das Jagdschloss war Tagesziel eines knapp 60 Fahrzeuge umfassenden Corsos von Can Am Spyder-Motorrädern

Mit einer farbintensiven Red Scorpion tuckerte Leroy Krieger heran. Der Berliner zählt zu den Urgesteinen des Treffens der Spyderfahrer. „Seit 2012 bin ich regelmäßig mit auf Tour, eine prima Sache, mit Gleichgesinnten Land und Leute kennenzulernen", so der Spyderfahrer, für den Notizblock und Smartphone schon seit über 156.000 gefahrenen...