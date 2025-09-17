Stadt Flöha startet Projekt: Wärmeversorgung ohne fossile Brennstoffe

Die Stadt Flöha lässt eine kommunale Wärmeplanung erarbeiten. Die Kommunen sind verpflichtet, eine solche Strategie zu erstellen. Über deren Realisierung entscheiden verschiedene Faktoren.

Die Stadt Flöha wird mit der kommunalen Wärmeplanung beginnen und dem Stadtrat zur nächsten Sitzung einen entsprechenden Beschluss vorlegen. Ziel ist eine Strategie, wie in Flöha bis 2045 eine verlässliche, kostengünstige und von fossilen Rohstoffen unabhängige Wärmeversorgung angeboten werden kann. Die Wärmeplanung ist der erste Schritt...