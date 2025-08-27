Stadtkirche Oederan: Zur Mittagszeit erklingt die Silbermann-Orgel

Musik zur Mittagszeit mit Bach, Haydn und Co. spielt Irene Roth-Halter aus der Schweiz.

In der Mittagspause kann man einen Spaziergang machen oder Orgelmusik lauschen. Letztgenannte Möglichkeit ergibt sich am 28. August in der Stadtkirche Oederan am Martin-Luther-Platz 2, wie die Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde mitteilt. Irene Roth-Halter aus der Schweiz spielt ab 12 Uhr ein 30-minütiges Konzert im Gotteshaus an der...