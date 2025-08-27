Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf der Silbermann-Orgel in der Stadtkirche Oederan spielt Irene Roth-Halter. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Auf der Silbermann-Orgel in der Stadtkirche Oederan spielt Irene Roth-Halter. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Flöha
Stadtkirche Oederan: Zur Mittagszeit erklingt die Silbermann-Orgel
Von Franziska Bernhardt-Muth
Musik zur Mittagszeit mit Bach, Haydn und Co. spielt Irene Roth-Halter aus der Schweiz.

In der Mittagspause kann man einen Spaziergang machen oder Orgelmusik lauschen. Letztgenannte Möglichkeit ergibt sich am 28. August in der Stadtkirche Oederan am Martin-Luther-Platz 2, wie die Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde mitteilt. Irene Roth-Halter aus der Schweiz spielt ab 12 Uhr ein 30-minütiges Konzert im Gotteshaus an der...
