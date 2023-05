Straße in Grünberg nach Unfall gesperrt

Ein Mann ist in Augustusburg verletzt worden. In den Unfall am Mittwochmorgen waren zwei Autos verwickelt.

Nach einem Unfall am Morgen war die Staatsstraße 223 in Grünberg zeitweise voll gesperrt. Wie eine Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz bestätigte, wurde der Crash kurz vor 6 Uhr gemeldet.