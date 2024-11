Teddy-Liebe in Oederan: Wie Reinhard Groß ein Stück Kindheit wiederfand

Die neue Sonderausstellung „Teddy Love“ im Museum Die Weberei in Oederan ist ein Muss für Liebhaber der kuscheligen Gefährten. Hinter manchem Teddybär steckt eine Geschichte, die das Herz berührt.

Was für eine Wiedersehensfreude: Gut 16 Jahre ist es her, dass Dorothea Siegel Albrecht den Bären angefertigt hat. Am Sonnabend zur Eröffnung der Sonderausstellung „Teddy Love“ im Museum Die Weberei in Oederan haben sich die beiden erstmals nach dieser langen Zeit wiedergesehen - und wiedererkannt. Denn Albrecht der Bär ist kein...