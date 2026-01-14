MENÜ
Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03727 9800 entgegen.
Flöha
Unfall in Flöha: Wer kann sich an die Ampelschaltung erinnern?
Redakteur
Von Holk Dohle
In Flöha ereignete sich ein Unfall mit erheblichem Sachschaden. Ein Mercedes und ein Seat waren beteiligt. Die Polizei ist auf Zeugensuche. Was geschah unmittelbar vor der Kollision?

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen in Flöha ereignet hat. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes gegen 7.10 Uhr auf der Umgehungstraße (B 173 N) in Richtung Augustusburg. Eine 35-Jährige bog mit ihrem Seat von der Unteren Güterbahnhofstraße auf die B 173 N ein. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Es...
