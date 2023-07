Unfall in Niederwiesa: 57-jähriger VW-Fahrer verletzt

Ein 57-jähriger VW-Fahrer ist bei einem Unfall am Montag gegen 16.40 Uhr in Niederwiesa leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 57-Jährige beim Befahren der Lichtenwalder Straße (S 238) in Richtung B 173 mit seinem VW in einer lang gezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß...