Unfallfahrer flüchtet in Erdmannsdorf zu Fuß in den Wald

Erdmannsdorf.

Ein angetrunkener 48-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag auf der Chemnitzer Straße bei Erdmannsdorf einen Wagen gegen einen Baum gelenkt und ist dann zu Fuß in Richtung eines Waldes geflüchtet. Laut Polizei kehrte der unverletzte Mann aber zu seinem schwer beschädigten Toyota zurück. Ein Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich, daher kam es zu einer Blutentnahme in einem Krankenhaus. Der Autofahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und der Toyota war nicht zugelassen. Es wurden Ermittlungen wegen drei Vergehen aufgenommen. Bis auf Weiteres wurde der Toyota, an dem Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden war, von den Behörden sichergestellt. (kru)