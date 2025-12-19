„Verlieben, anziehen, spenden“: Wie die ungewöhnliche Brautkleid-Aktion in Lichtenwalde punktete

Flöha
Wenn Mode Herzen bewegt: Die Lichtenwalderin Ines Nebe hat Spendengeld für die Chemnitzer Krebshilfe gesammelt. Schon vor der Ladenöffnung warteten Interessentinnen vor den Türen.
Eine außergewöhnliche vorweihnachtliche Hilfsaktion von Ines Nebe hat Herzen höher schlagen lassen: Ihre Initiative, Brautkleider zugunsten der Deutschen Krebshilfe zu verkaufen, ist auf große Resonanz gestoßen. „Insgesamt können wir mit diesem karitativen Vorhaben dem Chemnitzer Verein 1810 Euro überweisen“, freut sich die Inhaberin...
