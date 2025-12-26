Vier Meistertrompeter im Erzgebirge: Ein Konzert der Extraklasse in Augustusburg

Flöha
Zwischen Weihnachten und Neujahr wird Augustusburg zum Mekka der Trompetenklänge, wenn vier der besten Musiker Deutschlands mit Kirchenmusiker Pascal Kaufmann die St.-Petri-Kirche verzaubern.
Ein besonderes Konzert erwartet Musikliebhaber zwischen Weihnachten und Neujahr in Augustusburg: Vier der renommiertesten Trompeter Deutschlands gestalten am Sonntag, 28. Dezember, ein festliches Konzert in der St.-Petri-Stadtkirche.
