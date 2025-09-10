Vier Wochen Eichelregen: Wie im Erzgebirge begehrtes Saatgut aufgefangen wird

Herbstzeit ist Erntezeit: Auch in den Wäldern der Region Chemnitz werden forstwirtschaftliche Erträge eingefahren. In einem Falkenauer Revier wird das Genmaterial zukünftiger Stieleichen gewonnen.

Grüne Kunststoffbahnen bedecken derzeit den Boden in einem Waldstück nahe der Gustav-Haubold-Siedlung in Falkenau. Zu Füßen von hochbetagten Laubbaumriesen bilden Fangnetze ein Geflecht, dass der Größe eines Fußballplatzes gleicht. „In diesem anerkannten Saatgutbestand hat mit Wochenbeginn die Saatguternte begonnen", erklärt...