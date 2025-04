Voller Energie: Band Twisted Rose rockt in Oederan

Nach Tourneen in Frankreich, Spanien und Belgien tritt die Band aus Unterfranken am Samstag, 12. April, im Haus am Klein-Erzgebirge auf.

Oederan. Auf ihrer Escape-Tour 2025 tritt die Rockband Twisted Rose am Samstag, 12. April, 20 Uhr im Haus am Klein-Erzgebirge in Oederan auf. Nach dem erfolgreichen Release ihres neuen Albums „Escape“ ist die Band aus Unterfranken seit Anfang 2024 wieder auf Tour. Auftritte führten sie nach Frankreich, Spanien und Belgien. „Wir freuen uns riesig, wieder vor heimischem Publikum aufzutreten und unsere neuesten Songs live zu präsentieren“, erklärt Caro, die Frontfrau der Band. Zu der gehören außerdem Chris Bones (Gitarre), Alf Red (Bass) und Luggy (Schlagzeug). Mit treibendem Rock’n’Roll und einer mitreißenden Live-Performance hat sich die Band als feste Größe in der internationalen Rockszene etabliert, heißt es zur Ankündigung. (fp)

