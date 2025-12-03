Vorstands-Trio aus Mittelsachsen wegen Insolvenz-Verschleppung angeklagt - Richter: „Was soll ich mit Ihnen machen?“

Flöha
Zwei aktuelle Vorstände und ein Ex-Vorstand einer Agrargenossenschaft mussten sich auch wegen Insolvenzverschleppung verantworten. Der Schaden war hoch, aber kriminelle Energie gab es keine.
Zwei aktuelle Vorstände und der Ex-Vorstand einer mittelsächsischen Agrargenossenschaft sind vor dem Amtsgericht Chemnitz am Montag mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen. Das Trio musste sich vor Gericht unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und dem Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen für angestellte Mitarbeiter...
