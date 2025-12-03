Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vorstands-Trio aus Mittelsachsen wegen Insolvenz-Verschleppung angeklagt - Richter: „Was soll ich mit Ihnen machen?“

Über einen längeren Zeitraum hatten die Vorstände einer Agrargenossenschaft den Überblick über Zahlungsvorgänge verloren. Konsequenz war eine Anklage wegen Insolvenzverschleppung.
Über einen längeren Zeitraum hatten die Vorstände einer Agrargenossenschaft den Überblick über Zahlungsvorgänge verloren. Konsequenz war eine Anklage wegen Insolvenzverschleppung.
Flöha
Vorstands-Trio aus Mittelsachsen wegen Insolvenz-Verschleppung angeklagt - Richter: „Was soll ich mit Ihnen machen?“
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei aktuelle Vorstände und ein Ex-Vorstand einer Agrargenossenschaft mussten sich auch wegen Insolvenzverschleppung verantworten. Der Schaden war hoch, aber kriminelle Energie gab es keine.

Zwei aktuelle Vorstände und der Ex-Vorstand einer mittelsächsischen Agrargenossenschaft sind vor dem Amtsgericht Chemnitz am Montag mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen. Das Trio musste sich vor Gericht unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und dem Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen für angestellte Mitarbeiter...
