MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wolfgang und Karin Peter aus Kunnersdorf freuen sich über die neue B 180, weil die nervigen Umleitungsfahrten enden. Einkaufen werden sie aber erst mal weiter in Zschopau.
Wolfgang und Karin Peter aus Kunnersdorf freuen sich über die neue B 180, weil die nervigen Umleitungsfahrten enden. Einkaufen werden sie aber erst mal weiter in Zschopau. Bild: Matthias Behrend
Wolfgang und Karin Peter aus Kunnersdorf freuen sich über die neue B 180, weil die nervigen Umleitungsfahrten enden. Einkaufen werden sie aber erst mal weiter in Zschopau.
Wolfgang und Karin Peter aus Kunnersdorf freuen sich über die neue B 180, weil die nervigen Umleitungsfahrten enden. Einkaufen werden sie aber erst mal weiter in Zschopau. Bild: Matthias Behrend
Flöha
Warum die neue B 180 bei Familie Peter in Kunnersdorf für Erleichterung sorgt
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst 15 Jahre Ampel-Alltag mit langen Wartezeiten, dann knapp fünf Jahre Baustellen-Vollsperrung mit langen Umleitungen: Die Bewohner von Erdmannsdorf und Kunnersdorf haben endlich „ihre“ Straße zurück.

5040 Kilometer sind eine stattliche Entfernung. Wenn man einen Stein so weit werfen könnte, würde der über den Atlantik fliegen und an der kanadischen Ostküste landen. 5040 Kilometer - das ist etwa die Entfernung, die Wolfgang und Karin Peter in den vergangenen knapp fünf Jahren zusätzlich zurückgelegt haben, wenn sie von ihrem Wohnort...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:18 Uhr
2 min.
Ohne Diesel: Erster eCitylink in Chemnitz angekommen
Der erste fertiggestellte eCitylink ging Anfang Dezember in Valencia auf die Reise nach Chemnitz.
Der neue vollelektrische Zweisystem-Zug soll künftig Stadt und Umland verbinden. Die neue Bahn-Generation geht jetzt in die Test- und Zulassungsphase.
Ingolf Wappler
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
05.12.2025
4 min.
Nach fünf Jahren Sperrung: Endlich freie Fahrt auf der B 180 in Erdmannsdorf
Großer Bahnhof mit Feuerwehr in Erdmannsdorf bei der Freigabe der B 180 nach knapp fünf Jahren Bauzeit.
Erst war die Bundesstraße jahrelang ein einspuriges Nadelöhr mit einer Ampel, dann wurde knapp fünf Jahre lang gebaut. Jetzt ist die Straße im Zschopautal zwei Wochen früher fertig als geplant.
Matthias Behrend
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
02.12.2025
1 min.
Nach fünf Jahren Sperrung: B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf wird freigegeben
Nur noch bis Freitag ist die B 180 zwischen Erdmannsdorf und Kunnersdorf noch gesperrt.
Gute Nachrichten: Der komplizierte Ausbau der Nadelöhr-Bundesstraße bei Augustusburg ist abgeschlossen.
Matthias Behrend
Mehr Artikel