Warum ein Unternehmer vor dem Gymnasium in Augustusburg gegen Kriegstreiberei protestiert

Jörg Buschbeck hat am Freitagfrüh vor dem Regenbogengymnasium Spickzettel verteilt. Er will mit der Aktion auch an das tragische Schicksal seiner Großväter erinnern.

Der Unternehmer Jörg Buschbeck hat am Freitagfrüh mit einer Protestaktion vor dem Gymnasium in Augustusburg für Aufsehen gesorgt. Buschbeck, der in Erdmannsdorf mit seiner Firma Eco Modul solarthermische Heizungssysteme produziert, wandte sich mit Plakaten und Spickzetteln gegen die aktuelle Kriegsrhetorik in Deutschland. Er kritisiert, dass... Der Unternehmer Jörg Buschbeck hat am Freitagfrüh mit einer Protestaktion vor dem Gymnasium in Augustusburg für Aufsehen gesorgt. Buschbeck, der in Erdmannsdorf mit seiner Firma Eco Modul solarthermische Heizungssysteme produziert, wandte sich mit Plakaten und Spickzetteln gegen die aktuelle Kriegsrhetorik in Deutschland. Er kritisiert, dass...