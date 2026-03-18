Warum in Hainichen Kameras den Bahnhof überwachen und in Flöha nicht

Die Bahnhöfe gelten als gefährliche Orte, wo die Polizei mehr Rechte zur Kontrolle hat. Doch nur in Hainichen sind jetzt Konsequenzen gezogen worden. In Freiberg und Mittweida wurde die Lage neu bewertet.

Der Bereich um den Bahnhof Hainichen gilt nach Einschätzung der Polizei genauso als gefährlicher Ort wie der Bahnhof Flöha zwischen Vorplatz, Fußgängertunnel und Baumwollpark. Begründet wird die Einschätzung in beiden Fällen mit einem vermehrten Auftreten von Straftaten, darunter Bedrohungen, Raub oder Körperverletzungen und... Der Bereich um den Bahnhof Hainichen gilt nach Einschätzung der Polizei genauso als gefährlicher Ort wie der Bahnhof Flöha zwischen Vorplatz, Fußgängertunnel und Baumwollpark. Begründet wird die Einschätzung in beiden Fällen mit einem vermehrten Auftreten von Straftaten, darunter Bedrohungen, Raub oder Körperverletzungen und...