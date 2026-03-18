Warum in Hainichen Kameras den Bahnhof überwachen und in Flöha nicht

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Der Vorplatz des Bahnhofs Hainichen wird ab jetzt mit Videokameras überwacht.
Der Vorplatz des Bahnhofs Hainichen wird ab jetzt mit Videokameras überwacht. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Im Bahnhof Flöha finden sich zwar Hinweise auf eine Videoüberwachung, doch sind hier keine Kameras installiert
Im Bahnhof Flöha finden sich zwar Hinweise auf eine Videoüberwachung, doch sind hier keine Kameras installiert Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Straßenzüge rund um den Schwanenteich-Park in Mittweida galten als gefährlicher Ort.
Straßenzüge rund um den Schwanenteich-Park in Mittweida galten als gefährlicher Ort. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Park am Wettinplatz zählt zu drei gefährlichen Orten in Döbeln.
Der Park am Wettinplatz zählt zu drei gefährlichen Orten in Döbeln. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Fußgängertunnel am Bahnhof in Flöha gilt als gefährlicher Ort.
Der Fußgängertunnel am Bahnhof in Flöha gilt als gefährlicher Ort. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Vorplatz des Bahnhofs Hainichen wird ab jetzt mit Videokameras überwacht.
Der Vorplatz des Bahnhofs Hainichen wird ab jetzt mit Videokameras überwacht. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Im Bahnhof Flöha finden sich zwar Hinweise auf eine Videoüberwachung, doch sind hier keine Kameras installiert
Im Bahnhof Flöha finden sich zwar Hinweise auf eine Videoüberwachung, doch sind hier keine Kameras installiert Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Straßenzüge rund um den Schwanenteich-Park in Mittweida galten als gefährlicher Ort.
Straßenzüge rund um den Schwanenteich-Park in Mittweida galten als gefährlicher Ort. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Park am Wettinplatz zählt zu drei gefährlichen Orten in Döbeln.
Der Park am Wettinplatz zählt zu drei gefährlichen Orten in Döbeln. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Der Fußgängertunnel am Bahnhof in Flöha gilt als gefährlicher Ort.
Der Fußgängertunnel am Bahnhof in Flöha gilt als gefährlicher Ort. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Flöha
Warum in Hainichen Kameras den Bahnhof überwachen und in Flöha nicht
Redakteur
Von Jan Leißner
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Die Bahnhöfe gelten als gefährliche Orte, wo die Polizei mehr Rechte zur Kontrolle hat. Doch nur in Hainichen sind jetzt Konsequenzen gezogen worden. In Freiberg und Mittweida wurde die Lage neu bewertet.

Der Bereich um den Bahnhof Hainichen gilt nach Einschätzung der Polizei genauso als gefährlicher Ort wie der Bahnhof Flöha zwischen Vorplatz, Fußgängertunnel und Baumwollpark. Begründet wird die Einschätzung in beiden Fällen mit einem vermehrten Auftreten von Straftaten, darunter Bedrohungen, Raub oder Körperverletzungen und...
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