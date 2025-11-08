Was passiert, wenn die Dinge anders laufen?: „Lehngericht“ Augustusburg lädt zu einem besonderen Abend ein.

Flöha
Der Branchenverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Chemnitz und Umgebung lädt unter dem Titel „Fail Forward – Lernen aus echten Erfahrungen“ am 13. November nach Augustusburg ein.
Was passiert, wenn die Dinge anders laufen als geplant - und das der Anfang von etwas Neuem ist? Unter dem Titel "Fail Forward - Lernen aus echten Erfahrungen" lädt der Branchenverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Chemnitz und Umgebung "Kreatives Chemnitz" am 13. November, 19 Uhr, ins "Lehngericht" Augustusburg ein. Ab 18 Uhr öffnet die...
