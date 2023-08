Wer hat „Fanta“ gesehen? Die Stute ist von einer Koppel in Hohenfichte verschwunden

Trotz intensiver Suchmaßnahmen wurde das Pferd bisher nicht aufgefunden. Die Betreiberin der Pferdepension im Ort geht von einem Diebstahl aus.

In der Zeit vom 24. August,16 Uhr bis 25. August, 6.30 Uhr wurde vermutlich eine Stute von einer Koppel im Leubsdorfer Ortsteil Hohenfichte gestohlen. Conny Halfter, Betreiberin der Pferdepension in Hohenfichte, hatte am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr noch die vier Pferde auf der Koppel zwischen den Orten Schellenberg und Hohenfichte gesehen. Als...