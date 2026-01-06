MENÜ
  • Wie das Reisebüro Happyday in Niederwiesa nach dem schweren Busunfall 2023 zurück zur Normalität gefunden hat

Vier Sterne auf Rädern: Annette Ebert vom Reisebüro Happyday und Nicolas Beier von Nictours im neuen Happyday-Reisebus.
Vier Sterne auf Rädern: Annette Ebert vom Reisebüro Happyday und Nicolas Beier von Nictours im neuen Happyday-Reisebus. Bild: Matthias Behrend
Der neue Happyday-Reisebus rollt seit Dezember. Zwei Jahre Wartezeit sind für so einen Komfort-Bus mit 46 Plätzen und Einbauküche normal.
Der neue Happyday-Reisebus rollt seit Dezember. Zwei Jahre Wartezeit sind für so einen Komfort-Bus mit 46 Plätzen und Einbauküche normal. Bild: A. Ebert/Happyday
Der schweren Unfall im Juli 2023 nahe Ehrwald in Tirol endete für den Happyday-Reisebus mit einem Totalschaden.
Der schweren Unfall im Juli 2023 nahe Ehrwald in Tirol endete für den Happyday-Reisebus mit einem Totalschaden. Bild: Alexander Paschinger/Archiv
Flöha
Wie das Reisebüro Happyday in Niederwiesa nach dem schweren Busunfall 2023 zurück zur Normalität gefunden hat
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit zwei Jahren gehört das Reisebüro Happyday zum Unternehmen Nictours aus Mülsen. Warum der neue Komfort-Bus trotzdem in Happyday-Farbe durch Europa rollt.

Zweieinhalb Jahre nach dem schweren Unglück eines Reisebusses aus Niederwiesa nahe Ehrwald in Tirol ist Annette Ebert wieder in der Normalität angekommen. Seit Dezember rollt ein neuer Bus für das Reisebüro Happyday von Niederwiesa aus durch ganz Europa. Die Präsentation des neuen Reisebusses der Marke Setra mit 46 Sitzplätzen und...
