Wie das Reisebüro Happyday in Niederwiesa nach dem schweren Busunfall 2023 zurück zur Normalität gefunden hat

Flöha
Seit zwei Jahren gehört das Reisebüro Happyday zum Unternehmen Nictours aus Mülsen. Warum der neue Komfort-Bus trotzdem in Happyday-Farbe durch Europa rollt.
Zweieinhalb Jahre nach dem schweren Unglück eines Reisebusses aus Niederwiesa nahe Ehrwald in Tirol ist Annette Ebert wieder in der Normalität angekommen. Seit Dezember rollt ein neuer Bus für das Reisebüro Happyday von Niederwiesa aus durch ganz Europa. Die Präsentation des neuen Reisebusses der Marke Setra mit 46 Sitzplätzen und...
