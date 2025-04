Wieder eine durchwachsene Saison: Augustusburger Skihang soll dennoch seinen Reiz behalten

Nur fünf Wochen konnten Abfahrtsspezialisten auf Rosts Wiesen ihrer Leidenschaft nachgehen. Das Wintersport-Angebot wird es dennoch weiterhin geben, auch weil der Betreiber keine Alternativen sieht.

Als es um das Interesse am Skifahren in der Region geht, da gerät Jörg Hammer kurz ins Grübeln. „So ein richtiges Wintergefühl gab es ja schon lange nicht mehr“, sagt der Betreiber des Augustusburger Freizeitzentrums Rosts Wiesen. Wie in den meisten Jahren zuvor hielten sich die Schneemengen auch diesmal in Grenzen. Für den Skihang lasse...