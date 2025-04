Wintertreffen Augustusburg 2025

Das Wintertreffen der Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg ist ein jährliches Event, das Biker und Motorradenthusiasten aus ganz Deutschland anzieht. Weiter lesen...

Das 52. Wintertreffen findet am 11. Januar 2025 statt. Die Veranstaltung bietet jedes Jahr ein vielfältiges Programm für alle Besucher.



Das Wintertreffen ist eine Gelegenheit für Biker, sich zu treffen, Benzingespräche zu führen und ihre Motorräder zu präsentieren. Es gibt auch einen Teilemarkt im Steinbruch, auf dem verschiedene Ersatzteile von Händlern angeboten werden. Die Teilnehmer können auch das Motorradmuseum besuchen.



Für das leibliche Wohl ist mit verschiedenen Angeboten gesorgt. Es gibt auch ein großes beheiztes Bikerzelt im Wirtschaftshof mit Musik.



Für Biker, die mit ihrer Maschine einen Tagesausflug machen wollen, stehen am 11. Januar im Schlossinnenhof Stellplätze bereit. Camper finden auf den ausgewiesenen Flächen rund um das Schloss einen der begehrten Schlafplätze. Der Preis für die Teilnahme am Wintertreffen beträgt 10 Euro pro Motorradfahrer oder Besucher.



Das Wintertreffen auf Schloss Augustusburg ist ein unvergessliches Erlebnis für alle Motorradfahrer und Biker-Enthusiasten. Es bietet eine großartige Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, Benzingespräche zu führen und die neuesten Motorradmodelle zu sehen. Die Veranstaltung ist auch eine großartige Gelegenheit, das Schloss Augustusburg und seine Umgebung zu erkunden.