Wintertreffen Augustusburg: Dieser Biker bezog als erster sein „Wohnzimmer“ an der Schlossmauer

Hunderte Motorradfahrer werden am Samstag auf der Augustusburg erwartet. Für einige hart gesottene Teilnehmer ist es allerdings ein mehrtägiger Camping-Ausflug. Auch Ivo Winkler freut sich auf die kalten Nächte.

In aller Seelenruhe setzt Ivo Winkler zum nächsten tiefen Zug an seiner Pfeife an. Im Campingstuhl hat es sich der 58-Jährige neben seinem Zelt am Fuße der Augustusburg gemütlich gemacht, um den Sonnenuntergang zu genießen. Gut möglich, dass es die letzten Strahlen sind, ehe er angesichts der angekündigten Schneefälle für die nächsten...