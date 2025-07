Yoga unter freiem Himmel und noch viel mehr beim Picknick im Baumwollpark in Flöha

Essen, Trinken, Schlager, Hula Hoop: Was die Gäste beim Park-Picknick am 6. Juli in Flöha erwartet und wie nachhaltig die Party ist.

Letzte Absprachen vor dem großen Park-Picknick in Flöha: Manuel Grießbach, der Chef im Gewerbe - und Festverein Flöha, hatte Anfang der Woche noch einmal zu einer Runde eingeladen, um letzte Details zu besprechen. Bei dieser Zusammenkunft ging es darum, das „Picknick am Baumwollpark“ in Flöha vorzubereiten. Die Ehrenamtler vom Gewerbe -... Letzte Absprachen vor dem großen Park-Picknick in Flöha: Manuel Grießbach, der Chef im Gewerbe - und Festverein Flöha, hatte Anfang der Woche noch einmal zu einer Runde eingeladen, um letzte Details zu besprechen. Bei dieser Zusammenkunft ging es darum, das „Picknick am Baumwollpark“ in Flöha vorzubereiten. Die Ehrenamtler vom Gewerbe -...