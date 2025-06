Zwei Frauen bei Unfall in Niederwiesa verletzt

Die Autos kollidierten im Einmündungsbereich der Lichtenwalder Straße auf die Chemnitzer Straße. Es entstanden 15.000 Euro Sachschaden.

Zwei Frauen sind am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in Niederwiesa verletzt worden. Eine 70-jährige Autofahrerin war gegen 19.15 Uhr mit ihrem Seat auf der Chemnitzer Straße in Richtung B 173 unterwegs, als an der Einmündung der Lichtenwalder Straße eine 54-Jährige mit ihrem Pkw Kia plötzlich nach links auf die Chemnitzer Straße in...