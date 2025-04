Zwischen Flöha und Grünberg: Traktoranhänger mit Getreide kippt um

Die Zugmaschine fuhr mit zwei Anhängern bergab in Richtung Flöha, als der Fahrer auf der kurvenreichen Strecke die Kontrolle über das Gespann verlor. Die Staatsstraße war drei Stunden lang gesperrt.

Nach dem Unfall eines Traktor-Anhänger-Gespannes ist am Freitagvormittag die Augustusburger Straße (S 223) zwischen Flöha und Grünberg drei Stunden lang gesperrt gewesen. Der Traktor war mit zwei Anhängern, die mit Getreide beladen waren, bergab in Richtung Flöha unterwegs, als die Zugmaschine in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und in den...