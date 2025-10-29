13 Wanderer aus Freiberg in Walbrzych begrüßt

Freiberg
Vom 9. bis 11. Oktober 2026 werden Gäste aus der polnischen Partnerstadt Walbrzych in der Silberstadt erwartet.
Das 15. Wanderwochenende hat kürzlich 13 Freiberger nach Walbrzych geführt. Etwa zehn Gasteltern zeigten ihnen die polnische Partnerstadt Freibergs, das Eulengebirge im südwestlichen Polen und die Umgebung wie Bad Salzbrunn. Vom 9. bis 11. Oktober 2026 werden Gäste aus der polnischen Partnerstadt in der Silberstadt erwartet. „Wer teilnehmen...
