David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?

Da wird ordentlich Platz in der Garage: 18 Jahre lang hat David Voigt (40) aus Freiberg Kronkorken gesammelt. Nun hat er sie alle verschenkt. Dazu entschieden hat er sich, als er von der Freiberger Kronkorken-Sammelaktion erfuhr.
