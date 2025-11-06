18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken

Freiberg
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Da wird ordentlich Platz in der Garage: 18 Jahre lang hat David Voigt (40) aus Freiberg Kronkorken gesammelt. Nun hat er sie alle verschenkt. Dazu entschieden hat er sich, als er von der Freiberger Kronkorken-Sammelaktion erfuhr.
