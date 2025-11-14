Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Anett Zschoke, Heike Wenige und Jennifer Ufer (v. r.) sind die Hauptorganisatorinnen der Freiberger Lesenacht.
Anett Zschoke, Heike Wenige und Jennifer Ufer (v. r.) sind die Hauptorganisatorinnen der Freiberger Lesenacht. Bild: Astrid Ring
Melinda Funke, Maria Mosch und Petr Novak (v. l.) von der Schülerfirma Namaste Nepal gestalten mit Mitschülern zur 9. Lesenacht das Catering für die Besucher.
Melinda Funke, Maria Mosch und Petr Novak (v. l.) von der Schülerfirma Namaste Nepal gestalten mit Mitschülern zur 9. Lesenacht das Catering für die Besucher. Bild: Astrid Ring
Besucher der Lesenacht können sich auch im Schulmuseum des Gymnasiums umsehen und erfahren, wie Schule und Unterricht einst gestaltet wurden.
Besucher der Lesenacht können sich auch im Schulmuseum des Gymnasiums umsehen und erfahren, wie Schule und Unterricht einst gestaltet wurden. Bild: Rüdiger Zschoke
Freiberg
20 Minuten Spannung bei der 9. Freiberger Lesenacht
Redakteur
Von Astrid Ring
Ein Buch in der Hand, ein Herz für Nepal: Die 9. Freiberger Lesenacht vereint Literaturfreunde und Unterstützer zu einem besonderen Abend. Was wird geboten?

Wenn sich am Samstag die Türen zur 9. Lesenacht im Haus Albertinum des Schollgymnasiums öffnen, erwartet die Besucher ein Programm nicht nur mit vielen Akteuren, die aus ihren Lieblingsbüchern lesen. Auch die Schülerfirma Namaste Nepal wird dabei sein, denn zu dieser kostenfreien Benefizveranstaltung werden zugleich Spenden gesammelt für die...
30.09.2025
1 min.
Neuer Spendenrekord beim 21. Freiberger Nepallauf
Sage und schreibe 66.091 Runden sind auf der Laufbahn der Rülein-Sportanlage am Meißner Ring in Freiberg gelaufen worden.
Cornelia Schönberg
25.09.2025
3 min.
Freiberger Nepallauf 2025 im Check: So kann man mitmachen
Ab Freitag findet in Freiberg der 21. Nepallauf statt. Im Bild von links: Lehrerin Rebecca Groß (2.v.l.) mit den Schülern Selina, Petr und Nils.
Am Freitag startet der 21. Nepallauf in Freiberg. Anmelden kann sich jedermann. Ob dieses Jahr die Rekordspedensumme aus dem Vorjahr geknackt wird?
Cornelia Schönberg
13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
