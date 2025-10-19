Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der B 173 in Freiberg hat es einen schweren Unfall gegeben.
An der B 173 in Freiberg hat es einen schweren Unfall gegeben. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Freiberg
34-Jährige verletzt sich bei Unfall in Freiberg schwer
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache für den Crash am Sonntagmorgen aufgenommen - B 173 war zeitweise gesperrt

Eine 34-jährige Audi-Fahrerin hat sich am frühen Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der Chemnitzer Straße in Freiberg (B 173) schwer verletzt. Laut Polizei war die Frau gegen 0.20 Uhr mit dem Pkw stadteinwärts unterwegs gewesen. An der Lessingstraße sei das Auto mutmaßlich beim Linksabbiegen von der Straße abgekommen, einen Hang...
