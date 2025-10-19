34-Jährige verletzt sich bei Unfall in Freiberg schwer

Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache für den Crash am Sonntagmorgen aufgenommen - B 173 war zeitweise gesperrt

Eine 34-jährige Audi-Fahrerin hat sich am frühen Morgen bei einem Verkehrsunfall auf der Chemnitzer Straße in Freiberg (B 173) schwer verletzt. Laut Polizei war die Frau gegen 0.20 Uhr mit dem Pkw stadteinwärts unterwegs gewesen. An der Lessingstraße sei das Auto mutmaßlich beim Linksabbiegen von der Straße abgekommen, einen Hang...