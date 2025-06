38. Bergstadtfest in Freiberg: Auf dem Schlossplatz entsteht das Weindorf

Langsam verwandelt sich die Freiberger Innenstadt in ein Festgelände. Vor dem Schloss Freudenstein ist eine Gruppe Neuntklässler zugange.

Am Donnerstag ist es soweit: Das 38. Bergstadtfest startet in Freiberg. Inzwischen sind die Aufbauten gestartet. Neben Girlanden, Absperrungen und der Hauptbühne auf dem Obermarkt wird vor dem Schloss auch das Weindorf aufgebaut. Dafür packen die Schülerinnen und Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums mit an. Das Weindorf soll in diesem...