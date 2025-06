40 Jahre Mormonentempel in Freiberg: Was passiert hinter den Türen?

In Freiberg steht der älteste Mormonentempel in Deutschland. Noch in der DDR wurde der erste Teil eröffnet. Selbst die Gläubigen kehren nur für besondere Anlässe dort ein.

Vom Empfang des Tempels aus können Besucher einen Blick hinein wagen. Dort warten etwa 20 Menschen auf ihre Belehrung, ein nahezu einmaliges Erlebnis im irdischen Leben eines Mormonen. In etwa einer halben Stunde geht es los. Alle sind in weiß gekleidet. „Das zeigt uns, dass wir vor Gott alle gleich sind", sagt Ralf Bartsch. Er war...