40 Jahre Skifasching Holzhau: Jubiläums-Umzug lockt Fans trotz Tauwetters ins Erzgebirge

Mit „Holz-hau“ feierte der Skifaschingsclub Holzhau sein 40-jähriges Jubiläum. Trotz Schneemangels begeisterte der Umzug hunderte Gäste mit einer Zeitreise durch die Clubgeschichte.

„Ein dreifaches Holz-hau“, schallte es am Sonnabend durch das beschauliche Holzhau im Erzgebirge. Rund einhundert Faschingsfans feierten die 40. Saison des Skifaschingsclub Holzhau (SFCH). „Ein dreifaches Holz-hau“, schallte es am Sonnabend durch das beschauliche Holzhau im Erzgebirge. Rund einhundert Faschingsfans feierten die 40. Saison des Skifaschingsclub Holzhau (SFCH).