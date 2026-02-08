40 Jahre Skifasching Holzhau: Jubiläums-Umzug lockt Fans trotz Tauwetters ins Erzgebirge

Freiberg
Mit „Holz-hau“ feierte der Skifaschingsclub Holzhau sein 40-jähriges Jubiläum. Trotz Schneemangels begeisterte der Umzug hunderte Gäste mit einer Zeitreise durch die Clubgeschichte.
„Ein dreifaches Holz-hau“, schallte es am Sonnabend durch das beschauliche Holzhau im Erzgebirge. Rund einhundert Faschingsfans feierten die 40. Saison des Skifaschingsclub Holzhau (SFCH).
