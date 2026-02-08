MENÜ
Uwe Trommler führte charmant durch die Jubiläumssaison.
Uwe Trommler führte charmant durch die Jubiläumssaison.
Uwe Trommler führte charmant durch die Jubiläumssaison.
Uwe Trommler führte charmant durch die Jubiläumssaison.
Freiberg
40 Jahre Skifasching Holzhau: Jubiläums-Umzug lockt Fans trotz Tauwetters ins Erzgebirge
Von Mathias Herrmann
Mit „Holz-hau“ feierte der Skifaschingsclub Holzhau sein 40-jähriges Jubiläum. Trotz Schneemangels begeisterte der Umzug hunderte Gäste mit einer Zeitreise durch die Clubgeschichte.

„Ein dreifaches Holz-hau“, schallte es am Sonnabend durch das beschauliche Holzhau im Erzgebirge. Rund einhundert Faschingsfans feierten die 40. Saison des Skifaschingsclub Holzhau (SFCH).
