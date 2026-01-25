MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Marcel Schlenkrich
Bild: Marcel Schlenkrich
Rund 70 Gäste verfolgten das Konzert von 44 Leningrad in der Alten Mensa Freiberg.
Rund 70 Gäste verfolgten das Konzert von 44 Leningrad in der Alten Mensa Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich
Mit traditionellen Musikinstrumenten macht die Band 44 Leningrad ihren Russian-Speed-Sound.
Mit traditionellen Musikinstrumenten macht die Band 44 Leningrad ihren Russian-Speed-Sound. Bild: Marcel Schlenkrich
Der Abend mit 44 Leningrad in der Alten Mensa zu Freiberg machte allen Beteiligten viel Spaß.
Der Abend mit 44 Leningrad in der Alten Mensa zu Freiberg machte allen Beteiligten viel Spaß. Bild: Marcel Schlenkrich
Bild: Marcel Schlenkrich
Bild: Marcel Schlenkrich
Rund 70 Gäste verfolgten das Konzert von 44 Leningrad in der Alten Mensa Freiberg.
Rund 70 Gäste verfolgten das Konzert von 44 Leningrad in der Alten Mensa Freiberg. Bild: Marcel Schlenkrich
Mit traditionellen Musikinstrumenten macht die Band 44 Leningrad ihren Russian-Speed-Sound.
Mit traditionellen Musikinstrumenten macht die Band 44 Leningrad ihren Russian-Speed-Sound. Bild: Marcel Schlenkrich
Der Abend mit 44 Leningrad in der Alten Mensa zu Freiberg machte allen Beteiligten viel Spaß.
Der Abend mit 44 Leningrad in der Alten Mensa zu Freiberg machte allen Beteiligten viel Spaß. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
44 Leningrad in Freiberg: Echte Fanliebe ist, wenn das T-Shirt mitwächst
Von Marcel Schlenkrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Russian-Speed-Folk nennen sie ihre Musik. In der Alten Mensa in Freiberg zeigten sie, was sie darunter verstehen. Mit dabei: Ein langjähriger Fan.

Freiberg tanzt: Neben Bühnenball im Theater und Ü50-Party im Tivoli war auch in der Alten Mensa was los. Die Potsdamer Band „44 Leningrad“ war zu Gast in der Bergstadt und rund 70 Gäste waren gekommen, um sie live zu sehen. 1990 wurde die Folk-Punk-Band gegründet. Regelmäßig kommen sie auch nach Freiberg. Timo Drewning aus Freiberg ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
1 min.
Exklusives Jazz-Event in Freiberg: Cryptids enthüllen neue Klangwelten
„Jazz auf!“ heißt es am Dienstagabend im Klub Alte Mensa in Freiberg.
Ein musikalisches Highlight im Klub Alte Mensa. Cryptids, Musiker aus Berlin und Brooklyn, präsentieren ihre Kunst.
Holk Dohle
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
23.01.2026
2 min.
Freiberg: Musiker aus Berlin und Brooklyn jazzen in der Alten Mensa
Die Band Cryptids spielte in der Alten Mensa des Studentenwerkes der TU Bergakademie Freiberg.
Das Quartett Cryptids begeisterte über 50 Gäste im Klubhaus Alte Mensa in Freiberg. Ein Debütalbum soll bald erscheinen. Und Jazzfans können sich 2026 auf Konzerte weiterer Bands freuen.
Eckardt Mildner, Heike Hubricht
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
Mehr Artikel