44 Leningrad in Freiberg: Echte Fanliebe ist, wenn das T-Shirt mitwächst

Freiberg
Russian-Speed-Folk nennen sie ihre Musik. In der Alten Mensa in Freiberg zeigten sie, was sie darunter verstehen. Mit dabei: Ein langjähriger Fan.
Freiberg tanzt: Neben Bühnenball im Theater und Ü50-Party im Tivoli war auch in der Alten Mensa was los. Die Potsdamer Band „44 Leningrad“ war zu Gast in der Bergstadt und rund 70 Gäste waren gekommen, um sie live zu sehen. 1990 wurde die Folk-Punk-Band gegründet. Regelmäßig kommen sie auch nach Freiberg. Timo Drewning aus Freiberg ist...
