Der Brauhof ist das Vereinslokal des Freundeskreises Alte Kulturen Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Der Brauhof ist das Vereinslokal des Freundeskreises Alte Kulturen Freiberg. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
70 Jahre Archäologie im Irak – Vortrag im Brauhof Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Der Freundeskreis Alte Kulturen veranstaltet einen Vortrag über die Arbeit des Deutschen Archäologischen Instituts im Irak ein.

Der Freundeskreis Alte Kulturen lädt für Freitag, 10. Oktober, 19.30 Uhr in den „Brauhof“ Freiberg zu einem Vortrag ein: Im Mittelpunkt stehen 70 Jahre Forschungen des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) im Irak. Referentin ist Dr. Dr. Margarete van Ess, Erste Direktorin der Orient-Abteilung und kommissarische Leiterin der...
