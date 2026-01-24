Abend voller Gefühle: Freiberger Bühnenball „Hollywood“ und Susanne Engelhardts Abschied – mit Video

Freiberg
Das Mittelsächsische Theater entführte sein Publikum beim Bühnenball von Freiberg nach Hollywood. Zwischen Oscar-Kulisse, Musik und szenischer Gala gab es einen emotionalen Höhepunkt.
Ein golden leuchtender Vorhang vor dem Altar, davor zwei rund drei Meter hohe Oscar-Statuen: Knapp 600 Gäste haben am Freitagabend in der Nikolaikirche die Gala zum Bühnenball „Hollywood“ des Mittelsächsischen Theaters erlebt und damit die Bühnenball-Saison 2026 in Mittelsachsen eröffnet. Insgesamt zählte das größte gesellschaftliche...
