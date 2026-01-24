MENÜ
  • Abend voller Gefühle: Freiberger Bühnenball „Hollywood“ und Susanne Engelhardts Abschied – mit Video

Im Walzertakt: Zum Bühnenball des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg Freiberg verwandelte sich die Nikolaikirche nach der Gala in einen Tanzsaal.
Ein bewegender Moment: vom Publikum.
Beim Bühnenball des Mittelsächsischen Theater in Freiberg am Freitagabend wurde Susanne Engelhardt herzlich verabschiedet, hier von Jaqueline Sievers-Beck, Theaterfördervereinschef Arnold Beck und Landrat Sven Krüger (r.), zugleich Aufsichtsratschef des Mittelsächsischen Theaters.
Bei der Gala zum Bühnenball in Freiberg begeisterten Sängerin Anna Burger auch als Blumenverkäuferin und Schauspieler Fabian Vogt als Charly Chaplin.
Bei der Gala zum Bühnenball in Freiberg begeisterten Sängerin Anna Burger auch als Blumenverkäuferin und Schauspieler Fabian Vogt als Charly Chaplin. Bild: Eckardt Mildner
Ein bewegender Moment: vom Publikum.
Beim Bühnenball des Mittelsächsischen Theater in Freiberg am Freitagabend wurde Susanne Engelhardt herzlich verabschiedet, hier von Jaqueline Sievers-Beck, Theaterfördervereinschef Arnold Beck und Landrat Sven Krüger (r.), zugleich Aufsichtsratschef des Mittelsächsischen Theaters.
Bei der Gala zum Bühnenball in Freiberg begeisterten Sängerin Anna Burger auch als Blumenverkäuferin und Schauspieler Fabian Vogt als Charly Chaplin.
Abend voller Gefühle: Freiberger Bühnenball „Hollywood“ und Susanne Engelhardts Abschied – mit Video
Von Heike Hubricht
Das Mittelsächsische Theater entführte sein Publikum beim Bühnenball von Freiberg nach Hollywood. Zwischen Oscar-Kulisse, Musik und szenischer Gala gab es einen emotionalen Höhepunkt.

Ein golden leuchtender Vorhang vor dem Altar, davor zwei rund drei Meter hohe Oscar-Statuen: Knapp 600 Gäste haben am Freitagabend in der Nikolaikirche die Gala zum Bühnenball „Hollywood“ des Mittelsächsischen Theaters erlebt und damit die Bühnenball-Saison 2026 in Mittelsachsen eröffnet. Insgesamt zählte das größte gesellschaftliche...
