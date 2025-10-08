Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Freiberg
Abendmusik im Freiberger Dom: Winfried Bönig spielt Bach und seine Zeitgenossen
Von Freie Presse
Am Donnerstag erklingen 19.30 Uhr die Kleine und Große Silbermannorgel im Freiberger Dom.

Freiberg.

Der Kölner Domorganist Winfried Bönig ist am Donnerstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr an den beiden Silbermann-Orgeln des Freiberger Doms zu erleben. Unter dem Titel „Bach und seine Zeit“ präsentiert er ein Programm, das Johann Sebastian Bach in den Mittelpunkt stellt und mit Werken seiner Vorgänger, Weggefährten und Nachfolger umrahmt. Auf der Kleinen Orgel erklingen zunächst Kompositionen von Johann Christian Kittel, einem Schüler Bachs, sowie von Johann Pachelbel und Johann Sebastian Bach selbst. Auf der Großen Orgel erklingen dann Bachs „dorische“ Toccata und Fuge d-Moll sowie die Fuge e-Moll. Werke von Justinus Heinrich Knecht und ein Mozart-Zitat über eine Bach-Fuge. Die Abendmusik steht im Rahmen der Konzertreihe „Europäische Domorganisten – Klangvolle Brücken im Zeichen der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025“. Eintrittskarten Konzert kosten 10, ermäßigt 7 Euro. (fp) Foto: Jan Woitas

