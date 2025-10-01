Abschnitt einer Erdgas-Hochdruckleitung in Freiberg wird erneuert

Die Freiberger Erdgas GmbH setzt ihre Sanierungsmaßnahmen mit der Erneuerung eines 485 Meter langen Leitungsabschnitts fort.

Die Freiberger Erdgas GmbH (FEG) erneuert die Erdgas-Hochdruckleitung im Abschnitt zwischen der Berthelsdorfer Straße und der Hegelstraße in Freiberg. „Mit der Erneuerung dieses etwa 485 Meter langen Teiles des Freiberger Hochdruckrings setzen wir die Komplettsanierung dieser für die Erdgasversorgung wichtigen Leitung fort“, sagt Axel...