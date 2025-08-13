Achtung Telefonbetrüger: Freiberger Senior um mehrere hundert Euro gebracht

Angeblich soll der Rentner einen Lottogewinn über 38.000 Euro gemacht haben. Am Ende wurde ihm Geld aus der Tasche gezogen. Die Polizei warnt vor der Masche.

In Freiberg ist ein Senior mit dem sogenannten Gewinnspielverbrechen um mehrere hundert Euro gebracht worden. Die Polizei warnt vor der Masche: Eine Frau beglückwünschte den über 80-Jährigen zu einem Lottogewinn über 38.000 Euro. Als Unkostenbeitrag sollte er einige hundert Euro in Form von Gutscheinkarten entrichten. Der Senior erwarb Karten... In Freiberg ist ein Senior mit dem sogenannten Gewinnspielverbrechen um mehrere hundert Euro gebracht worden. Die Polizei warnt vor der Masche: Eine Frau beglückwünschte den über 80-Jährigen zu einem Lottogewinn über 38.000 Euro. Als Unkostenbeitrag sollte er einige hundert Euro in Form von Gutscheinkarten entrichten. Der Senior erwarb Karten...