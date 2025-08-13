Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Telefonbetrüger (Symbolbild) haben in Freiberg einem Senior mehrere hundert Euro abgenommen.
Telefonbetrüger (Symbolbild) haben in Freiberg einem Senior mehrere hundert Euro abgenommen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Freiberg
Achtung Telefonbetrüger: Freiberger Senior um mehrere hundert Euro gebracht
Von FP
Angeblich soll der Rentner einen Lottogewinn über 38.000 Euro gemacht haben. Am Ende wurde ihm Geld aus der Tasche gezogen. Die Polizei warnt vor der Masche.

In Freiberg ist ein Senior mit dem sogenannten Gewinnspielverbrechen um mehrere hundert Euro gebracht worden. Die Polizei warnt vor der Masche: Eine Frau beglückwünschte den über 80-Jährigen zu einem Lottogewinn über 38.000 Euro. Als Unkostenbeitrag sollte er einige hundert Euro in Form von Gutscheinkarten entrichten. Der Senior erwarb Karten...
