Actech bringt neues Leben in verwaistes Werk in Bobritzsch-Hilbersdorf und schafft Arbeitsplätze

Die Freiberger Spezialgießerei Actech investiert in die Zukunft – in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Im früheren Mahle-Werk entstand eine neue Produktionsstätte. Was waren die Beweggründe?

Bewegende Bilder: Als der Autozulieferer Mahle im April 2022 sein Werk in Bobritzsch-Hilbersdorf schloss, sind Tränen geflossen. Schließlich verloren 80 Mitarbeiter ihren Job. Jetzt gibt es Grund zur Freude. Denn in die frühere Mahle-Immobilie im Gewerbegebiet Freiberg-Ost zog neues Leben ein. Das Freiberger Unternehmen Actech hat dort am... Bewegende Bilder: Als der Autozulieferer Mahle im April 2022 sein Werk in Bobritzsch-Hilbersdorf schloss, sind Tränen geflossen. Schließlich verloren 80 Mitarbeiter ihren Job. Jetzt gibt es Grund zur Freude. Denn in die frühere Mahle-Immobilie im Gewerbegebiet Freiberg-Ost zog neues Leben ein. Das Freiberger Unternehmen Actech hat dort am...