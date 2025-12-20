MENÜ
Advent bei Lindsay Funchal: Die Sopranistin des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg bereitet ein Dessert zu.
Advent bei Lindsay Funchal: Die Sopranistin des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg bereitet ein Dessert zu. Bild: Eckardt Mildner
In ihrem Kochbuch hat Lindsay Funchal auch das Rezept für Pavê de abacaxi, ein brasilianisches Dessert.
In ihrem Kochbuch hat Lindsay Funchal auch das Rezept für Pavê de abacaxi, ein brasilianisches Dessert. Bild: Eckardt Mildner
Lindsay Funchal kocht gern – backen mag sie nicht so sehr.
Lindsay Funchal kocht gern – backen mag sie nicht so sehr. Bild: Heike Hubricht
Für ihren kleinen Sohn hat Lindsay Funchal eine Wichtelecke gestaltet.
Für ihren kleinen Sohn hat Lindsay Funchal eine Wichtelecke gestaltet. Bild: Eckardt Mildner
Dieses fantasievolle Fensterbild im Wohnzimmer hat Lindsays Sohn gestaltet.
Dieses fantasievolle Fensterbild im Wohnzimmer hat Lindsays Sohn gestaltet. Bild: Eckardt Mildner
In Nordmanntanne im Haus der Familie in Herzogswalde ist in Weiß und Rot geschmückt.
In Nordmanntanne im Haus der Familie in Herzogswalde ist in Weiß und Rot geschmückt. Bild: Eckardt Mildner
Lindsay Funchal bei der Premiere der Operette „Gräfin Mariza“ im Juni 2025 auf der Seebühne Kriebstein.
Lindsay Funchal bei der Premiere der Operette „Gräfin Mariza“ im Juni 2025 auf der Seebühne Kriebstein. Bild: Eckardt Mildner
Das fertige Dessert von Lindsay Funchal.
Das fertige Dessert von Lindsay Funchal. Bild: Heike Hubricht
Extra für den Termin mit der „Freien Presse“ hatte Lindsay Funchal auch Pudim de Leite (brasilianischer Karamellpudding) zubereitet.
Extra für den Termin mit der „Freien Presse“ hatte Lindsay Funchal auch Pudim de Leite (brasilianischer Karamellpudding) zubereitet. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Advent in Herzogswalde: Sopranistin Lindsay Funchal kocht brasilianisches Dessert
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es duftet nach Ananas und Tanne: Sopranistin Lindsay Funchal bereitet in Herzogswalde Pavê de abacaxi zu – ihr Lieblingsdessert. Dabei erzählt sie von Weihnachten in Brasilien.

Kerzenduft liegt in der Luft, dazu Tannengeruch aus dem Wohnzimmer und der frische Geruch von Ananas aus der offenen Küche. Aus dem Lautsprecher singt Peter Alexander „Stille Nacht“. Lindsay Funchal hört kurz hin und sagt: „Ich liebe seine warme, weiche Stimme. Wir hören immer seine Weihnachts-CDs.“ Auf der Arbeitsfläche stehen Topf...
