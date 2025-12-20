Advent in Herzogswalde: Sopranistin Lindsay Funchal kocht brasilianisches Dessert

Es duftet nach Ananas und Tanne: Sopranistin Lindsay Funchal bereitet in Herzogswalde Pavê de abacaxi zu – ihr Lieblingsdessert. Dabei erzählt sie von Weihnachten in Brasilien.

Kerzenduft liegt in der Luft, dazu Tannengeruch aus dem Wohnzimmer und der frische Geruch von Ananas aus der offenen Küche. Aus dem Lautsprecher singt Peter Alexander „Stille Nacht“. Lindsay Funchal hört kurz hin und sagt: „Ich liebe seine warme, weiche Stimme. Wir hören immer seine Weihnachts-CDs.“ Auf der Arbeitsfläche stehen Topf...